Белорусские власти начали преследование Костела по разным фронтам





"Ситуация действительно ненормальная. Очевидно, что на Костел пытаются оказывать давление, а значит, происходит преследование Костела, хотя про это никто открыто не говорит",- сказал Кособуцкий в интервью официальному сайту РКЦ в Беларуси catholic.by





В частности, он обратил внимание на факт того, что митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу в понедельник было отказано во въезде в Беларусь, "хотя это незаконно и нарушает его права как гражданина Республики Беларусь". При этом, констатировал генеральный викарий, пока от белорусских властей не поступило официальных объяснений этому.





Кроме того, отметил Кособуцкий, 31 августа состоялось заседание консультативного межконфессионального совета, на которое представителей католической церкви не пригласили, несмотря на то, что она является второй в Беларуси по числу верующих. "После заседания с нами связались представители других конфессий и поделились, что нас, белорусских католиков, буквально "поливали грязью". Возможно, представителей Костела не пригласили потому, что нам всегда есть что ответить на необоснованные претензии", - заметил он.





"В-третьих, как попытку давления на нашу конфессию можно расценивать и непонятные действия различных государственных структур в отношении одного из крупнейших католических приходов Минска – костела святого Симеона и святой Елены", - полагает генеральный викарий.





Напомним, что по белорусским законам гражданина Беларуси можно не выпустить из страны, но не впустить в страну просто невозможно. Очевидно, что пограничники получили задание не впускать в Беларусь Тадеуша Кондрусевича, но тот, кто отдавал приказ, видимо, забыл, что у главы католической церкви белорусский паспорт. Сейчас Лукашенко пытается впутать в это дело Россию. Вчера он заявил, что Тадеуш Кондрусевич оказался в общем белорусско-российском списке невъезных, а мы, мол, разбираемся.





Разругать Россию с Ватиканом это, конечно, не та задача, которую он перед собой поставил - просто надо было хоть как-то оправдываться. Задача - запугать католических иерархов.





Лукашенко все еще не понимает, что метод "запугать" это нынешним летом не тот метод, который действует на белорусов. И каждое такое "запугать" злит людей еще больше. Теперь своими действиями Лукашенко настраивает против себя католическую общественность. Хотя не секрет, что Ватикан долго выступал его адвокатом. Именно из тех соображений, что Лука ко откровенно не гнобит Костел. Но закончилось...