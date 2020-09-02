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Госсекретарь США Помпео призвал власти пустить в Беларусь архиепископа Кондрусевича

«Белорусы должны иметь свободу вероисповедания», заявил представитель Соединенных Штатов.


К тому, чтобы белорусскими властями был разрешен въезд архиепископа Тадеуша Кондрусевича обратно в Беларусь, призвал госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом он написал в публикации в Twitter.

- Власти Беларуси должны разрешить въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог позаботиться о своей пастве во время продолжающихся в стране протестов. Архиепископ и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания, - подчеркнул американский госчиновник.


Напомним, о том, что главу белорусских католиков не пускают в Беларусь стало известно 31 августа. На следующий день, 1 сентября, ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко. Президент заявил, что в отношении Кондрусевича ведется некое разбирательство, а католики могут не беспокоиться, так как костелы по-прежнему «работают и будут работать».
"Комсомольская правда"
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