Лукашенко озвучил прямую угрозу в адрес Павла Латушко

"По закону он [Латушко] ответит, он перешел красную линию", - сказал Лукашенко во время беседы с журналистами в городе Барановичи, фрагмент которой показал во вторник телеканал ОНТ





Белорусский лидер рассказал, что помогал Латушко устраиваться на высокие государственные посты. "[Латушко] на коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром [культуры]. Поработал министром. "Я хочу послом быть". - "Куда?" - "Во Францию". - "Ладно, езжай во Францию". Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда (из Франции - прим. ) приехал, тоже просился в правительство, [но] не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "Хочу в [театре имени] Янки Купалы". - "Иди поработай", - рассказал президент.





Рассуждая о причинах перехода Латушко на сторону оппозиции, Лукашенко предположил, что экс-министру "показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула". "Но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал", - добавил Лукашенко.

Рассуждения Лукашенко тревожны для Латушко и показательны для всего чиновничества. Ведь некоторые из них считают, что служат не вождю, а народу, и этим объясняют свою неспособность покинуть государственную службу. Но Лукашенко каждый раз четко дает понять, что служат они ему - вождю. И что всем обязаны лично ему. Он считает их своей челядью, не имеющей права на позицию или мнение. А потом он искренне уверен, что они должны падать вместе с ним. Даже если сам уже понимает, что впереди - пропасть.





Что же касается Павла Латушко, то на фоне новых заявлений президента он сообщил: "У меня есть проблемы и серьезные. Меня сопровождают два сотрудника "наружки", ведется слежка".











