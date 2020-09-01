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Чудо - родина моя! Журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции. Ночь они проведут в РУВД

Почему? Объяснил начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович

Отвечая на вопрос, почему до сих пор не отпустили шесть журналистов, которых задержали для проверки документов, заявил следующее:

— Все в порядке, сейчас мы проверяем информацию через смежное министерство, цитирует tut.by

Сейчас в РУВД, кроме Надежды Калининой находятся журналист TUT.BY Алексей Судников, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго. 

Надежде Калининой разрешили передать лекарства.
"Белорусский партизан"
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