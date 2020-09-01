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Reuters: США планируют санкции против 7 белорусов, причастных к фальсификациям на выборах

Администрация президента США Дональда Трампа планирует санкции против семи граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на президентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Соответствующая работа ведётся с Минфином США для подготовки доказательной базы.

Фото: Еврорадио
Акции протеста в Минске после выборов продолжаются уже четвёртую неделю

"Когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, которые реализуют фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", — добавил представитель администрации президента США.

Кроме того, американские власти не исключают возможность санкций против России, если та открыто вмешается в белорусскую ситуацию.
euroradio.fm
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