Reuters: США планируют санкции против 7 белорусов, причастных к фальсификациям на выборах
Администрация президента США Дональда Трампа планирует санкции против семи граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на президентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Соответствующая работа ведётся с Минфином США для подготовки доказательной базы.
Фото: Еврорадио
Акции протеста в Минске после выборов продолжаются уже четвёртую неделю
"Когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, которые реализуют фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", — добавил представитель администрации президента США.
Кроме того, американские власти не исключают возможность санкций против России, если та открыто вмешается в белорусскую ситуацию.
21:11 01/09/2020
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