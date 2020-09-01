Некляев - Караеву: «Вы защищаете предателя»

Что и кого они предали?..





В верхушке белорусской власти, превратившейся в военную хунту, нет никого, кто бы не знал, что официальные итоги президентских выборов сфальсифицированы, что Лукашенко выборы проиграл, власть узурпировал и удерживает ее только силой. И тем не менее вся властная верхушка стала на его сторону. На сторону не только вранья и несправедливости, но, я считаю, и предательства, поскольку просьба к руководителю соседней страны ввести ее вооруженные силы для борьбы с собственным народом, это не что иное, как предательство. Родины и народа. Вы защищаете предателя. После избиений, изнасилований малолетних, после нечеловеческих зверств подчиненного вам, покрывшего себя несмываемым позором белорусского ОМОНА, я даже не знаю, как к вам обращаться. Но все же есть у вас, пусть и запятнанное, имя, есть отчество, поэтому попробую так...





Вы, Юрий Хаджимуратович, осетин.





Беларусь не ваша Родина, белорусский народ не ваш народ — и к предательству этому вы, в отличие от Лукашенко, как бы не имеете отношения. Но...Сегодня вы подавляете белорусскую революцию.

А я был в городе, в котором вы родились, где у меня много друзей, когда подавлялась революция осетинская. Осенью 1981 года, помните? Тогда милиция и внутренние войска в кровь народ избивали, революцию с ее порывом к справедливости убивали в Орджоникидзе также, как сейчас выс милицией и внутренними войсками народ избиваете, революцию с ее порывом к справедливости убиваете в Минске.

Осетинский народ вышел в конце октября на площадь Свободы, требуя справедливости. «Дело справедливости — искать правду», — говорят осетины.





Этого же требует и того же ищет на своих площадях и улицах белорусский народ. И пусть вы не его, не белорусский, не мой народ предаете, но вы предаете народ собственный. Осетинский.









Вы предаете пролитую им за правду и справедливость кровь. И не только кровь октября 1981 года, но и вековую кровь осетин, пролитую в борьбе за свободу. Или у вас нет этой памяти: памяти крови, которая и делает народ народом? Помните, что наступило в Осетии после подавления революции? Наступила так называемая «одинцовщина».





Осетина, стоявшего во главе тогдашней Северо-Осетинской республики, заменили на кремлёвского посланца — и стала беспощадно душиться национальная культура, фальсифицироваться история, истр ляться всё национально-осетинское. Тоже самое произойдёт в Беларуси, если вы пособите Лукашенко, запродавшему Беларусь Путину, победить народ.





И, — о, Господи! — как вы ему пособляете! Я до сих пор засыпаю и просыпаюсь в ночи с 9 на 10 августа.





ЧТО это было?..





То есть, я понимаю, что это прямой результат идеологии лукашизма, чарки и шкварки без никакой морали, полной безнравственности власти, узаконенного в ее среде и в ее обслуге беспредела, но КАК этот ужас мог быть учинен своими к своим? Белорусами к белорусам?





Фото ТАСС





Такого не учиняли против своих ни украинский «Беркут», ни Росгвардия. Значит, лукашизм повредил наше сознание, нашу человечность глубже, чем авторитарные режимы в Украине и России. Он страшнее их! И вы с вашим ОМОНом, спецназом — визуальный кошмар этого режима.





Вы пытаетесь доказать, что этого или не было, или всё это преувеличено. Но это было!

И не преувеличено, а преуменьшено, потому что большинство тех, кто прошел через пытки, боится их повторения — и не даёт показаний. Из-за этих зверств и ушли от вас люди, которых вы называете (смеете называть!) предателями.





Это люди не только чести, но и мужества!

Уходя, они понимали, что вы будете им за это мстить. Попытки мести уже были— и если с кем-нибудь из них что-то случиться, все будут знать, что это сделали вы. И уйти в отставку вам следовало бы уже только по этой причине, не говоря уж обо всем остальном.





Я далёк от того, чтобы читать вам нравоучения, или пытаться перевоспитать. Вы в моей стране случайный человек — и не в вас проблема. «Башню рушит собственный камень» — гласит осетинская пословица, одна из самых мудрых, которую доводилось мне слышать. Так вот камень, который рушит нашу белорусскую башню, камень, испещренный враньем, источенный больной, патологической жаждой власти, этот политый кровью камень не называется Караев (или Равков, или Вакульчик) — он называется Лукашенко.





Это наш камень, и как мы вскатили его на гору власти — так и скатим с нее. Только как вы думаете: на кого прежде всего он падёт? По законам физики: на ближе всех к горе власти стоящим. И если даже вы успеете отпрыгнуть, отбежать в сторону, все равно этот чёрный камень будет за вами катиться. Он будет гнаться за вами нез грохотом и стуком, а с криками и стонами насилуемых, истязаемых людей. И он настигнет вас, если не покаетесь. Вот об этом бы задуматься и посланцам братских народов, и гражданам коренной национальности. Покаяться никогда и никому не поздно.









В верхушке белорусской власти, превратившейся в военную хунту, нет никого, кто бы не знал, что официальные итоги президентских выборов сфальсифицированы, что Лукашенко выборы проиграл, власть узурпировал и удерживает ее только силой. И тем не менее вся властная верхушка стала на его сторону. На сторону не только вранья и несправедливости, но и предательства, поскольку просьба к руководителю соседней страны ввести ее вооруженные силы для борьбы с собственным народом, это не что иное, как предательство. Родины и народа.





Вы защищаете предателя. Вооруженные силы, верные присяге, данной народу, должны его арестовать, а вы предателя защищаете.

Так кто вы?..



