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Макей успокоил главу МИД Канады

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею

Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»

В ходе телефонного разговора дипломаты обсудили ситуацию, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.

В. Макей проинформировал коллегу из Канады о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываясь на различных источниках информации.
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