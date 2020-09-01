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"Грамада" требует прекратить преследование социал-демократов

Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) потребовал немедленного освобождения и прекращения политического преследования председателя Брестской областной организации БСДП Игоря Масловского и других членов партий, преследуемых по политическим мотивам.


Президиум БСДП считает, что Игорь Масловский содержится в Брестском изоляторе временного содержания незаконно.

Президиум БСДП требует привлечь к ответственности в соответствии с законом и возбудить уголовные дела в отношении правоохранителей, участвовавших в избиениях, ничем необоснованных задержаниях и арестах членов БСДП: Александра Омелюсика, Артема Иванова, Алексея Ковтуна, Максима Демидовича, Александра Хамратова, Сергея чопика, Лявона Горового, Геннадия Захаркевича, Арсения Бугаенко, Виталия Шаталова и Андрея Казановича.

Президиум БСДП также требует немедленно прекратить административные процессы в отношении членов Центрального комитета БСДП Андрея Казановича и Петра Константинова, а также члена БСДП Елизаветы Мерляк.

Президиум БСДП требует прекратить преследование граждан по политическим мотивам, а также восстановить действие законов и справедливость в Республике Беларусь.
"Белорусский партизан"
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