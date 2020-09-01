Мельянцов: Запад боится, что Лукашенко отдаст Беларусь в руки России

О том, почему не следует ожидать от ЕС серьезных санкций в отношении режима Лукашенко Мельянцов рассказал "Белорусскому партизану".





– Страны Балтии запретили въезд 30 белорусским чиновникам. Почему они решили ввести санкции первыми?





– Известно, что изначально лоббистами санкций были Литва и Польша. Литва даже более активно действовала. Это связано не только с событиями во время выборов и после – из-за БелАЭС Литва уже достаточно давно в конфликтных отношениях с белорусскими властями.





Возможно, опасаясь, что ЕС санкции не введет, литовцы хотели обозначить свою позицию. Страны Балтии выступили солидарно.





Изначальной литовский МИД предлагал внести в список персональных санкций более сотни фамилий. То, что там осталось только 30 имен, говорит о том, что идет координация с другими партнерами по Евросоюзу.





Но насколько мне известно, санкционные списки стран Балтии и ЕС несколько различаются. В списке ЕС, который сейчас находится на согласовании, фамилия Александра Лукашенко не фигурирует. В балтийском же списке она присутствует.





Из чего можно сделать вывод, что Литва является промоутером жесткой линии ЕС по отношению к Беларуси.





– Почему в ЕС не хотят вносить фамилию Лукашенко в санкционный список?





– Потому что считают, что нужно оставить пространство для дипломатического диалога. Если вспомнить, то ранее в санкционных списках никогда не было имени министра иностранных дел Владимира Макея.





Насколько мне известно от дипломатических источников, в ЕС не хотят полностью загонять белорусское руководство в угол. Считается, что если в списке окажется все руководство страны во главе с Лукашенко, то это может иметь контрпродуктивный эффект: Беларусь замкнется и не будет вести никаких переговоров с ЕС.





Плюс присутствует опасение, что если для Беларуси перекрыть западный вектор, не оставить возможности для коммуникаций, это оттолкнет ее в сторону России – и никаких возможностей влиять на ситуацию в Беларуси не будет.





А по крайней мере у части европейских стран есть намерение оказывать влияние на диалог власти и оппозиции и конституционную реформу – если они, конечно, будут.





Сигналы, которые Путин посылает на Запад, для многих лидеров стран ЕС являются существенными. И чтобы окончательно не потерять Беларусь, они оставляют возможность для дипломатических переговоров и контактов.





– Выходит, со стороны ЕС следует ожидать лишь «черный список» чиновников и вряд ли будут более серьезные санкции?





– Пожалуй, более серьезных не будет. Сейчас обсуждаются только персональные санкции – и то они довольно ограничены. Если помните, после президентских выборов-2010 санкционный список состоял из более чем 200 фамилий.





ЕС пока не рассматривает более серьезные меры воздействия – например, экономические санкции. Опять же с учетом фактора России.





– Стоит ли ожидать введения санкций со стороны США? Какими они могут быть?





– Скорее всего, они будут похоже на европейские: точечные, персональные. Санкции не будут затрагивать вопросы экономики, но будут давать понять, что США против политики властей по отношению к протестному движению.





США еще более осторожно относятся к вопросу санкций, чем ЕС. Нужно учитывать, что по сравнению с 2010-2011 годами и более раннего периода Штаты теперь рассматривают Беларусь в контексте большой геополитической игры.





Наша страна является для США важной территорией и важной частью противостояния с Россией. Штаты хотели бы видеть Беларусь не под российским контролем.





В случае массированных санкций руководство Беларуси вынуждено будет затребовать поддержку Москвы со всеми вытекающими последствиями.

Вашингтон хотел бы видеть здесь нейтральную буферную зону без российских военных баз.





И без абсолютной поддержки белорусскими властями российской линии в отношении Украины.





– Какое воздействие могут оказать европейские санкции на позицию и действия руководства Беларуси?





– Думаю, кроме раздражения в Минске они вряд ли окажут существенное влияние. Это не первый случай санкций. Мы наблюдали как развивалась санкционная политика в 2011-2015 годах. Санкции точечного характера приводят скорее к консолидации политических элит вокруг руководства.





Используя риторику Лукашенко, власти хотят в ответ на них продемонстрировать свою несгибаемость. И если ЕС таким образом будет требовать освобождения политических заключенных, то есть большая вероятность, что из-за этого их будут держать в тюрьмах дольше.





Если говорить в целом о политике санкций, то возможно они имели бы желаемое для ЕС воздействие, если бы это были санкции всеобъемлющие, экономические – включая эмбарго на покупку нефтепродуктов и т.д.





Но в случае с Беларусью это малореально, т.к. наша страна не изолированная (например как Ирак): есть российский рынок. Москва воспользуется возникшей ситуацией и предложит более тесную интеграцию взамен на кредиты и помощь.





Поэтому на Западе и не вводят масштабных санкций против белорусских властей. Плюс экономические санкции скажутся и на самих странах ЕС.