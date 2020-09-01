- Возле "Динамо" задержали журналистов Tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова (везут в РУВД, чтобы "проверить аккредитацию");





- На марше студентов задержали сотрудников "Комсомольской правды": корреспондента Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиту Недоверкова;





- Задержали также фотографа БелаПАН Андрея Шавлюгу и фрилансера Василия Семашко;





- Российское агентство РИА Новости пишет, что в Минске также задержали их корреспондента.

В целом правозащитники говорят о задержании как минимум 53 человек