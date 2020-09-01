Власть снова перешла в наступление на прессу: задержаны как минимум 8 журналистов
Во время сегодняшних студенческих протестов были задержаны не менее 8 журналистов
- Возле "Динамо" задержали журналистов Tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова (везут в РУВД, чтобы "проверить аккредитацию");
- На марше студентов задержали сотрудников "Комсомольской правды": корреспондента Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиту Недоверкова;
- Задержали также фотографа БелаПАН Андрея Шавлюгу и фрилансера Василия Семашко;
- Российское агентство РИА Новости пишет, что в Минске также задержали их корреспондента.
В целом правозащитники говорят о задержании как минимум 53 человек
Источник: @radiosvaboda
17:17 01/09/2020
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