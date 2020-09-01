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Власть снова перешла в наступление на прессу: задержаны как минимум 8 журналистов

Во время сегодняшних студенческих протестов были задержаны не менее 8 журналистов

- Возле "Динамо" задержали журналистов Tut.by Надежду Калинину и Алексея Судникова (везут в РУВД, чтобы "проверить аккредитацию");

- На марше студентов задержали сотрудников "Комсомольской правды": корреспондента Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиту Недоверкова;

- Задержали также фотографа БелаПАН Андрея Шавлюгу и фрилансера Василия Семашко;

- Российское агентство РИА Новости пишет, что в Минске также задержали их корреспондента.

В целом правозащитники говорят о задержании как минимум 53 человек
Источник: @radiosvaboda
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