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ООН: как минимум 450 человек в Беларуси подвергались пыткам после акций протеста

По информации ООН, родные как минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья их близких.

ООН: как минимум 450 человек в Беларуси подвергались пыткам после акций протеста
Эксперты ООН заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после «спорных президентских выборов» 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и прочем жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — заявили они.

Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья как минимум 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам. 

"Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», — заявили в ООН.

Также эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

Среди почти 7000 человек, задержанных в последние недели во время мирных акций протеста, есть журналисты и просто прохожие, которые были произвольно арестованы и поспешно осуждены. 

29 августа власти Беларуси отозвали аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, отмечается в сообщении.
Источник: радио Свабода
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