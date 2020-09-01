Координационный совет сообщил о вызове на допрос еще трех человек
Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос еще трех членов координационного совета оппозиции республики, сообщили РБК в пресс-службе совета.
В СК вызвали лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича, генерального директора бизнес-школы ИПМ, Павла Данейко и исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова.
Как отмечает Tut.by, следователи уже провели допрос всех членов президиума координационного совета, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. С каждого из них, за исключением Алексиевич, отказавшейся свидетельствовать против себя, взяли подписку о неразглашении.
16:40 01/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение