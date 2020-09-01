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Цинизм дня! Лукашенко заявил, что митрополит Кондрусевич... в списке невъездных на РОДИНУ!

Лукашенко прокоментировал ситуацию с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который является гражданином Беларуси и которого накануне не пустили на Родину, что противоречит не только международным обязательстам Беларуси, но и Конституции страны!

Цинизм дня! Лукашенко заявил, что митрополит Кондрусевич... в списке невъездных на РОДИНУ!
Комментарий оказался невероятно циничным даже для этой власти!

Журналисты поинтересовались тем, что накануне Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь, и ни одно из ведомств не комментирует эту ситуацию. В связи с этим Лукашенко заявил, что этот вопрос сейчас "тщательно изучается".

"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Лукашенко заявил, что глава католической церкви "неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь" и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. 

"Не только он один, просто он - более известная фигура", - заявил Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства. 

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - заявил Лукашенко

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, - говорит Лукашенко - Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. - Прим. БелТА). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали", - заявил Лукашенко, сказав, что ОМОН якобы "защищал" от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

При этом Лукашенко выразил мнение: "Это все пройдет - вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали".
"Белорусский партизан"
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