О предателях и Иудах. Всем Караевым посвящается…

Министр внутренних дел, по всей видимости, исходил из той позиции, что Александр Лукашенко в Беларуси, как он сам говорил, выше Бога, поэтому предать его, значит, уподобиться Иуде. И это еще слишком мягко сказано.





"Может, они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний. Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава", - заявил Юрий Караев.





Это уже не первое скандальное заявление министра после прошедших выборов. Не в первый раз, когда Юрий Караев не понимает простых человеческих поступков, считая, что если что-то сделано без разрешения, то значит, за деньги и никак иначе.





Но почему-то именно сейчас я вспомнил пророческие слова известного бизнесмена Анатолия Трухановича, который накануне выборов заявил мне, что Александр Лукашенко вовсе не случайно поставил руководить МВД «инородца», так как белорус никогда не отдаст приказ применять оружие против своего народа.





- Это же страшная вещь, когда инородец руководит людьми с оружием! – заявил Анатолий Труханович, словно предвидел, чем все это закончится.





Я тогда не согласился с бизнесменом и даже не стал вставлять эту часть интервью в текст, так как она попахивала разжиганием межнациональной розни. Между тем, как сказал Анатолий Труханович, во многих странах даже существует законодательный запрет на назначение министром внутренних дел так называемых инородцев или иноверцев. Они могут занимать любые высокие посты, но только не те, которые связаны с применением оружия в отношении граждан страны.





- Что его роднит с белорусами, десятые корни, как у меня? Почему он будет жалеть белорусов? Немедленно женщина должна стоять во главе МВД, белорусская, которая расскажет и покажет, как аккуратно нужно деток в машину милицейскую садить и голову рукой прикрывать, а не как у нас, – говорил Анатолий Труханович, словно в воду глядел.





Я не знаю, возможно, бизнесмен действительно был прав? Возможно, будь министром белорус, у него бы действительно не поднялась рука на мирных жителей, и он бы не сеял ненависть к инакомыслящим среди своих сотрудников.





Хотя, все же думаю, что дело не в национальности. Просто в белорусских органах власти, и особенно в силовых органах, за 26 лет напрочь вытравили всякое понятие о свободе воли, свободе слова, свободе волеизлеяния и т.д. т т.п. Силовики этого просто н понимают. У них этого нет, и они реально считают, что и другим необязательно. Жалкие люди, они не понимают, что потеряли.





Я 20 лет работаю с силовиками и постоянно с этим сталкиваюсь, слышу эти «предатель», «иуда». Чаще всего слышал эти определения на допросах, когда сотрудники МВД, СК, КГК, КГБ, прокуратуры пытались установить источники информации, на основе которых была подготовлена статья.





- Вы же понимаете, что тот человек, которые рассказал вам об этом, он предатель, Иуда…





Приблизительно так. Они не понимают не только своих же сослуживцев (бывших или действующих), они в принципе не понимают, как можно без разрешения открыто выражать свою гражданскую позицию. Есть, конечно, исключения, но их очень мало. На одном из последних моих допросов следователь так прямо и сказал (не дословно, а по сути):





- Есть еще одна черта Сергея Сацука, к которой я еще не знаю, как относиться. Я заметил, что если ему что-то не нравится, то он сразу же пишет пасквиль – блог, в свой «Ежедневник»…





Мой адвокат после такого даже опешила: - Это называется – открыто выражать свое мнение…





- Да? – удивился следователь.





Я вообще не стал ничего пояснять, так как сразу понял, что это бесполезно. Даже если силовику предложить открыто высказать исключительно позитивную точку зрения о своем ведомстве – он все равно не станет этого делать без разрешения руководства. Не важно, что такова его позиция, не важно, что эта позиция явно поднимет имидж ведомства, без разрешения все равно «НЕЛЬЗЯ».





Именно поэтому я все же считаю, что дело не в национальности Караева, а в том, что он всю свою сознательную жизнь был силовиком, поэтому в принципе не понимает, как его сотрудники могут открыто выражать свою гражданскую позицию, без его разрешения. Он даже не понимает, как вообще у сотрудников МВД может быть какая-то своя позиция. Это ведь "позор" для подразделения и всего ведомства!





Как и не понимает Караев того, кому он и его сотрудники служат и кого в принципе могут предать. А служат они точно не МВД и не Александру Лукашенко. Они служат народу страны, и только с этой позиции можно оценивать их действия.





Если они, несмотря на все угрозы, выступили в защиту народа, они точно никого не предавали. А вот бить свой народ, получая за это повышенные премии и награды – это как раз очень сильно смахивает на тот самый библейский сюжет с теми самыми 30 серебряниками.





По мнению Караева, если сотрудник с чем-то не согласен, то должен просто написать рапорт и тихо уйти, а не выставлять свой "позор" на всеобщее обозрение. Потому что честь мундира и служение главному командиру, превыше всего. Выше Бога, выше народа, выше всех законов и уж точно выше совести.





Вот с этим точно согласиться нельзя.