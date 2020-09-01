Мнение: У Лукашенко еще есть шанс уйти спокойно

Над ним сперва смеялись, называя случайным президентом и суля скорый бесславный конец, потом обличали как "последнего диктатора Европы" и наказывали санкциями, потом неохотно пытались наладить отношения, а теперь проклинают - Лукашенко, бесспорно, незаурядное явление в политике, пишет Владимир Дорохов.





В эпоху радикальных перемен ему удалось заморозить политический процесс в стране, расположенной в центре Европы, на целую четверть века.





Но карьеры даже самых удачливых политиков рано или поздно подходят к концу - порой совсем не тогда и не так, как им самим хотелось бы. После голосования 9 августа Лукашенко попал в непривычное для него и крайне неприятное положение: обещая "не отдать им страну", он пока что сохранил власть, но вот страну - то есть всегда имевшуюся у него поддержку более половины избирателей - уже потерял безвозвратно.





Ранний Лукашенко - наперекор основному курсу





Александр Лукашенко возглавил Беларусь в то время, когда в Европе ударными темпами демонтировали наследие социализма и строили экономику на принципах либеральной экономики. Это сейчас, в эпоху соцсетей и постправды, можно практически без всяких последствий произносить с высоких трибун вещи, которые противоречат не только господствующему дискурсу, но порой и здравому смыслу.





А в ответ на критику - ссылаться на "альтернативные факты". Четверть века назад для того, чтобы пойти наперекор, казалось, безальтернативному пути (дерегулирование экономики, приватизация госсектора, сокращение социальных программ) - и не на словах, а на практике - требовалась немалая смелость.





В Беларуси социализм к началу перестройки для многих, видимо, до конца не исчерпал себя - если не идейно, то по крайне мере экономически. Поэтому после распада СССР, в короткий период первоначального накопления капитала, когда в соседних государствах твердили об экономической свободе и эффективности, у белорусов сохранялся сильный запрос на справедливость, который Лукашенко почувствовал и которым успешно воспользовался.





Обещания молодого кандидата в президенты "запустить заводы" и "отрубить руки коррупционерам" в середине 90-х ласкали слух многим. При том, что тогдашняя Беларусь вовсе не являла собой символ закоренелого взяточничества, а ее элита вряд ли была самой не чистой на руку на постсоветском пространстве.





Болезнь властью и ее последствия





Вскоре после первого избрания Александра Лукашенко президентом стало очевидно, что он болен властью. Сохранить и укрепить ее - этой цели было подчинены все его действия.





Я многократно из ложи прессы наблюдал за его эмоциональными выступлениями с трибуны Верховного Совета в период конституционного кризиса осени 96-го, когда президент добивался пересмотра Основного закона, разрушая баланс властей и выбивая себе царские полномочия. Каждая произнесенная им фраза звучала как клятва - власть просто так не отдам.





Перекроив конституцию, Лукашенко переделал страну под себя, не считаясь с мнением критиков и больше не боясь лишиться поста. И с каждой новой каденцией крепло убеждение - этот никогда не скажет: "Я устал, я ухожу". Сам Александр Лукашенко недавно (на 26 году правления!) честно признался, что не представляет для себя другой жизни: "Как это, проснусь - и я не президент. И что делать?".





Одержимость властью в определенных случаях может быть перенаправлена на благо страны и граждан. Ради справедливости стоит признать, что и многолетний белорусский лидер пытался делать это, как понимал и мог.





Лукашенковская Беларусь - не карикатурный компрадорско-клептократический режим с яхтами и виллами элиты на Лазурном берегу и недвижимостью в Лондоне. Хотя себя правитель, а также его окружение не обделяли, они все же старались размазывать скромные доходы по всему обществу, не забывая, в первую очередь, о своем электорате.





Однако же, как и любой другой популистский левоконсервативный режим, режим Лукашенко опирался, прежде всего, на мнение народа - белорусский президент сделал популизм инструментом своей политики задолго до того, как этот термин стал ругательным в Европе.





И не прекращал свою борьбу с коррупцией, выглядевшую то пародией, то инструментом сведения счетов, все пять президентских сроков. Коррупционных скандалов с годами меньше не становилось, а на скамье подсудимых оказывались уже те чиновники и директора госпредприятий, кого продвигал и назначал сам Лукашенко.





Последний пример - экс-глава Службы безопасности президента и бывший замсекретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, осужденный в июле на 12 лет колонии за получение взяток.









Везение и умение





Близко общавшиеся с Лукашенко люди в один голос отмечали, что он явно асоциален и не терпит даже минимального контроля ни в какой форме. При этом первому президенту Беларуси в критические моменты не раз широко улыбалась фортуна. Через два дня после первой "элегантной победы" в сентябре 2001 года террористы-смертники из "Аль-Каиды" напали на Америку, и про белорусские президентские выборы все благополучно забыли.





В начале сентября 2004 года, когда все следили за захватом террористами школы в Беслане, Лукашенко назначил референдум по конституции, предложив исключить из нее норму, которая ограничивала нахождение на посту президента двумя сроками. Переизбранию же его на пятый срок в 2015-м явно посодействовал конфликт на востоке Украины, заметно испугавший многих белорусов.





Окружающий мир стремительно менялся, а правление Александра Лукашенко в Беларуси казалось почти неподвластным времени и не подверженным внешнему воздействию и внутренним потрясениям. Но, возможно, именно многолетнее сочетание везения, умелого перехватывания лозунгов оппонентов, навязывания своей воли и умения выйти из сложнейших и, казалось бы, безвыходных ситуаций в итоге и сыграло злую шутку с Лукашенко, который, похоже, поверил в свою непобедимость.





Суровое возвращение к реальности





В ходе пандемии коронавируса он - несмотря на природную интуицию - как будто утратил ощущение реальности, чего раньше за ним не замечалось. Иначе невозможно объяснить реакцию президента на COVID-19, возмутившую белорусское общество: игнорирование угрозы, а перед этим - отрицание факта ее существования было беспрецедентным.





Из этой же серии "альтернативных фактов" и заявления Лукашенко о том, что протестовать против фальсификации результатов выборов на улицы Беларуси сейчас выходят сплошь наркоманы и бывшие уголовники, а 60 процентов снимков с тысячами демонстрантов, жестоко избитых ОМОНом в ходе протестов и после задержания, - постановочные.





Возвращение к реальности неизбежно и болезненно. Первый шаг уже сделан - послевыборное посещение МЗКТ, рабочие которого - твердый электорат! - освистали Александра Лукашенко. А грандиозные многотысячные демонстрации по всей стране лишь усилили ощущение разрыва шаблона.





Так круг символически замкнулся. Избрание 40-летнего Лукашенко президентом в 1994 году "глубинный народ" в Беларуси воспринял как свою победу, торжество демократии и справедливости. Сейчас власть грузного старика, выходящего из вертолета в бронежилете и с автоматом без магазина, белорусы более не считают справедливой.





Пока эпоха Лукашенко - все еще сюжет с открытым концом. События развиваются стремительно, расстановка сил меняется чуть ли не ежедневно, сценарии обсуждаются самые разные. В нынешней патовой ситуации, когда глава государства далее не может править как раньше и не хочет по-новому, а его оппоненты, хоть на их стороне и большинство населения, не в состоянии законным путем его сместить, у Лукашенко все еще есть выбор.





Кем он войдет в историю Беларуси - отцом-основателем, на совести которого пусть масса ошибок (если не преступлений), но среди заслуг - сохранение независимости страны и уход без большой крови; или же диктатором и узурпатором, потерявшим связь с реальностью и опирающимся лишь на насилие?