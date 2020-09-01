В центре Минска студенты устроили шествие. ОМОН разогнал акцию - снова среди задержанных журналисты

В Минске на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты. Колонна прошла по проспекту Независимости в сопровождении милиционеров, но в районе площади Победы силовики начали разгонять марш.

1 сентября студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку. Учащиеся вышли на пикеты около своих университетов, также десятки молодых людей прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, передает Свабода.





Глава МИД Беларуси Владимир Макей приехал в Минский государственный лингвистический институт. Студенты выстроились у здания с плакатами и предложили Макею подписать петицию за честные выборы — он и ректор отказались, передает «Наша Нiва».

Tut.by сообщает о задержании девушки, которая собирала подписи под аналогичной петицией у Белорусского национального технического университета. Студенты этого вуза тоже участвовали в марше на проспекте Независимости и встали в «цепь солидарности» на улице Свердлова.

На площади Победы милиция и ОМОН начали разгонять марш и задерживать студентов, точное число задержанных неизвестно. Но, как сообщает " Медуза" , были задержаны около десяти человек, в том числе журналисты Еврорадио, остальные студенты разбежались.

