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Лукашенко ждут в Кремле для подписания 31-ой дорожной карты?

Но даже если документ будет подписан, он не будет легитимным - его не признают как народ Беларуси, так и международное сообщество. Как не признали результаты сфальсифицированных выборов.

Лукашенко ждут в Кремле для подписания 31-ой дорожной карты?
В Москве рассчитывают, что на предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, о которой на днях они договорились, ключевой темой переговоров станет ускорение интеграции двух стран. От Лукашенко ждут согласия на подписание всех дорожных карт по интеграции для создания "союзного государства" — об этом «Открытым медиа» рассказали два собеседника в администрациях президента РФ и собеседник в администрации Лукашенко. 

По словам источника в МИД Беларуси, встреча может пройти в России в течение двух недель — максимум до конца следующей недели. Причём, как утверждает собеседник ОМ, Москва торопит, а Лукашенко откладывает встречу и выжидает. 

По словам одного из собеседников в российской администрации, от Лукашенко ждут публичного обещания укрепить "союзное государство". Другой источник в АП уточняет: в Москве надеются на согласование оставшихся 2 из 30 дорожных карт, которые необходимо подписать для полноценной интеграции. 

О таких же ожиданиях от встречи говорит и источник ОМ в администрации Лукашенко. 

«В ходе встречи предполагается обсудить и дорожные карты по интеграции двух стран. Но это только одна из тем, хотя Кремль вполне может сделать её главной повесткой, — рассказал собеседник издания. — Официально есть 30 дорожных карт по углубленной интеграции РФ и РБ, из них согласованы (ещё в конце 2019-го) 28, по двум (по единой налоговой системе и по единому рынку нефти и газа) идут переговоры. Но реально есть ещё 31-я дорожная карта, секретная, она прописывает создание наднациональных органов управления в "союзном государстве", и в реальности это будет означать потерю Беларусью суверенитета. Раньше Лукашенко категорически отказывался её подписывать, а теперь у него уже не то положение, чтобы спорить». 

Сейчас правительства двух стран срочно обновляют прежние договоренности, добавляет источник ОМ. По его данным, российское руководство планирует напомнить официальному Минску, что 4 июня белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил: Беларусь и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках "союзного государства". 

«Дорожные карты» — это межправительственные документы, которые после подписания главами государств и премьерами и ратификации парламентами становятся документами "союзного государства", имеющими статус закона. 

Однако дело в том, что результаты президентских выборов многие страны мира, в том числе ЕС и США, считают сфальсифицированными, а статус белорусского правительства спорный, поскольку правительство было назначено с нарушением закона. Что касается парламента, то сейчас в отношении рядя депутатов избиратели запустили процедуру отзыва. 

Таким образом в данной ситуации чтобы ни подписал Лукашенко и его правительство и чтобы потом ни одобрил так называемый белорусский парламент де-факто и де-юре в представлении международного сообщества не будет иметь юридической силы, а правомерность подписания таких документов можно будет оспорить в международном суде.

Впервые о «дорожных картах» по углубленной белорусско-российской интеграции заговорили в сентябре 2019-го. Наиболее активно их согласование проходило в конце прошлого года. Пока не подписана ни одна из них: Лукашенко неоднократно подчёркивал, что подписание дорожных карт возможно только пакетным принципом, то есть когда согласованы все до единой. 

О том, что дополнительная (31-я карта) содержит план создания наднациональных органов, в декабре 2019 года заявлял сам Лукашенко. Правда, тогда же оговорился, что не будет её не только подписывать, но и вообще обсуждать с Путиным. Все дорожные карты до сих пор остаются под грифом «секретно». 

Но сейчас ситуация для Лукашенко кардинально изменилась и он может решить, что быть "губернатором" "Северо-Западного края" более приемлемо, чем, например, даже и суперкомфортная камера в Гааге.
"Белорусский партизан"
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