Андрея Елисеева, который сейчас находится в Варшаве. Зачем это делается, сайт "Настоящее время" спросил у директора аналитического центра EAST, который сейчас находится в Варшаве.





— Очевидно, что местные органы власти, райисполкомы, их руководители и подчиненные хотят скрыть два важных решения, которые каждый из этих органов принимал. Это решение об образовании районных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий. Это абсолютно конкретные документы с датой, номером, с фамилиями, именами членов комиссий. То есть тот факт, что местные органы власти вдруг потерли эти результаты, свидетельствует о том, что они не уверены, что Лукашенко сохранит власть, они таким образом на всякий случай подстраховываются, чтобы не отвечать, возможно, за те действия, которые они предприняли.





— Это защищаются, условно говоря, организаторы процесса, или они таким образом выборы защищают? Условно говоря, чтобы мы с вами не могли найти члена избирательной комиссии и позвонить ему спустя некоторое время, спросить, как выборы проходили. Кого они защищают, как вам кажется?





— Я думаю, они прежде всего защищают себя. Я имею в виду, что прежде всего речь идет про руководство районных исполнительных комитетов. Дело в том, что в Беларуси такая избирательная система, при которой результаты с участковых, самых низовых избирательных комиссий, сводятся в районных избирательных комиссиях, в городских. Эти комиссии находятся в зданиях райисполкомов, горисполкомов. Это нижняя часть вертикали власти.





Далее они идут в областные избирательные комиссии, которые находятся в облисполкомах. Это все очень жесткая централизованная система власти, и фактически главы местных исполнительных комитетов отвечали за подбор как членов районных избирательных комиссий, так и участковых, самых нижних. То есть фактически эти люди доводили нужные цифры и нужным образом сводили избирательный результат.





— Правильно ли я понимаю, что вы сейчас говорите о прямой зависимости членов избирательных комиссий всех уровней от руководителей этих самых уровней?





— Абсолютно так. Если взять любой район Беларуси, в Беларуси около 120 районов, это фактически микромодели. На примере одного района можно видеть, мультиплицируем в 120 раз, как это происходит. То есть фактически в Беларуси администрация президента назначает глав облисполкомов – областные исполнительные комитеты. Облисполкомы отбирают и назначают районные избирательные комитеты. А вот уже районные власти назначают, отбирают всех членов участковых избирательных комиссий.





— Эта ситуация существует в Беларуси не первый год, а с начала 2000-х годов, правильно?





— Да, эта ситуация существует в Беларуси 20 лет.





— Значит ли это или не значит, что на протяжении 20 лет все голосования – выборы, референдумы вызывает у вас сомнение?





— Это не просто вызывает сомнения. Я в прошлом месяце выдал большое исследование, оно называется "Математика против Ермошиной. Как в Беларуси фальсифицируют выборы". И там я привожу абсолютно прямые и косвенные доказательства, что результаты президентских выборов 2015-го, 2010-го и 2006-го вообще не могут существовать в принципе, они противоречат математическим законам.





— Кстати, где сейчас Ермошина, раз вы о ней вспомнили?





— Я полагаю, что она в Беларуси. Не думаю, что она куда-то уехала.





— Раз мы говорим сейчас о кризисе легитимности так глубоко, то у меня возникает вопрос. Вообще говорить о выборах спустя столько дней – 23 дня протестов – еще имеет смысл? Имеет ли смысл напоминать о том, что было, или сейчас уже процесс далеко ушел, и выборы не имеют никакого значения, как вы думаете?





— Выборы, конечно, имеют значение. В общем-то, основное требование у белорусов – это проведение новых, справедливых выборов. Это требование исходит из того, что эти так называемые выборы, которые были три недели назад, это было просто [фарсом]. Другое дело, что мы из тех данных избирательных, которые имеем после выборов, ведь часть избиркомов более-менее честно посчитали результаты, так уж получилось, что белорусы потребовали подсчет, приходили к участкам вечером. Мы из этих результатов можем видеть, полагать, не просто предполагать, а на научных данных полагать, что Лукашенко либо вовсе проиграл выборы, и Светлана Тихановская выиграла в первом туре, набрала 50%+, либо Лукашенко с ней выходит во второй тур.









Но после того террора, который Лукашенко устроил после выборов, в принципе, для многих белорусов ответ на этот вопрос уже не имеет значения. То есть он потерял всякую легитимность. Я полагаю, что его актуальный рейтинг, возможно, около 10% составляет сейчас.





— Для политической конструкции имеет значение, что вы ставите под вопрос выборы, то есть все законы, принятые на протяжении долгих лет, речь же идет не о 20 днях, получается?





— Это очень сложный вопрос. Дело в том, что в Беларуси отстроена такая система, здесь нет абсолютно понятного красивого выхода, конституционного транзита к демократической системе. Все ветви власти подконтрольны. Я думаю, что тут будет очень сложно весь огромный комплекс законодательства подставить под вопрос. Но, естественно, это вызывает очень большие вопросы порядка конституционного, каких-то глобальных вопросов, не только каких-то низовых законов.





— Если бы Беларусь находилась в вакууме, можно было бы привезти законы, условно говоря, с Луны или откуда угодно и принять их все заново пакетом. Но в этой ситуации, я так понимаю, даже не предполагается такая возможность.





— Сейчас даже такой вопрос не стоит, сейчас стоит вопрос, что основное требование белорусов – это свободные выборы. То, что сейчас по российским федеральным каналам, по белорусскому телевидению показывают про какие-то агрессивные планы Запада, цветные революции, – это вообще полный бред, увод от основной повестки на какие-то неясные бредовые идеи. Белорусы вышли и требуют свободных выборов, также требуют освободить политзаключенных и провести расследования по избиениям, истязаниям мирных демонстрантов.





Стоит вопрос, как вообще вернуть законность в стране, как вообще провести эти самые новые выборы и выбрать законную, легитимную власть. Потом уже будут стоять эти вопросы следующего порядка: законодательство и так далее.