+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Неформальное заседание Совбеза ООН по Беларуси может пройти в пятницу

Неформальное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Беларуси, запланировано на пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Мероприятие пройдет по так называемой "формуле Арриа", оно не относится напрямую к заседаниям Совбеза. На него можно приглашать не только дипломатов, но и представителей общественности и неправительственных организаций. Участие в таком заседании необязательно, согласие всех членов Совбеза не обязательно.

"Заседание намечено на пятницу", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в эстонском постпредстве при ООН рассказали, что Таллинн намерен провести заседание Совбеза по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Беларуси. Дипломаты рассказали, что организаторы уже связались с офисом экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и предложили принять участие в мероприятии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]