Германия приостановила участие в консультативной группе с Беларусью





Группа была создана по инициативе министров иностранных дел Беларуси и Германии. Однако из-за последний событий в Беларуси немецкая сторона решила «немедленно прекратить» свое участие в группе. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.



