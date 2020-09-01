+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Класковский: Задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку

"Это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов".


Александр Лукашенко продолжает раскручивать тему новой конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий, пишет политический анадитик Александр Класковский.

В понедельник Лукашенко предложил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе уже над третьим вариантом Конституции Беларуси. Что имеется в виду под двумя предыдущими вариантами, не очень понятно.

При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет, да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».

Вы будете долго смеяться, но было заявлено, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. И тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находятся на контроле у президента. Хотя при чем тут президент, по какому праву у него контролирующие функции, если суд, по идее, независимая ветвь власти?

 

Показательно, что Лукашенко ничего не говорит о конкретике предполагаемых изменений конституции. Это может означать, что:

1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал;

2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;

3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в ежовые рукавицы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]