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Генштаб Беларуси порекомендовал "не шутить с армией страны"

В армии Беларуси сказали, что не допустят провокаций, и порекомендовали "не шутить" с вооруженными силами Беларуси. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала "Беларусь-1".


"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с белорусской армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", – заявил он.

О силовой поддержке Беларуси 27 августа говорил президент России Владимир Путин. По его словам, в России просьбе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сформировали резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.

Что же касается белорусской армии, то получается, что первую боевую операцию она провела против своего народа. Это, конечно, войдет в историю. И вряд ли светлой страницей.
"Белорусский партизан"
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