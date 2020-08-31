На вопрос, потребуется ли обращение президента РФ Владимира Путина в Совет Федерации и получение разрешения на использование силового резерва в Беларуси, Песков ответил: "В данном случае мы не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства РФ".





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"Именно на эти обязательства ссылался президент Путин. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент тоже это всячески подчеркивал", - сказал Песков. Он напомнил, что Путин ранее заявил о возможности задействования силового резерва "в крайней ситуации, в ситуации, когда экстремисты перейдут к прямой дестабилизации", пишет interfax.by





"Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.





На просьбу уточнить, действительно ли в данном случае согласие Совета Федерации не потребуется, Песков ответил: "Нет. Потому что это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".



