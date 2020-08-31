+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Еще та демократия! Кремль: использование силового резерва РФ в Беларуси не нуждается в согласии Совфеда

Согласие Совета Федерации на возможное использование силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Беларуси не потребуется, однако сейчас о его задействовании речь не идет, так как ситуация там находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, потребуется ли обращение президента РФ Владимира Путина в Совет Федерации и получение разрешения на использование силового резерва в Беларуси, Песков ответил: "В данном случае мы не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства РФ".

фото из открытого доступа

"Именно на эти обязательства ссылался президент Путин. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент тоже это всячески подчеркивал", - сказал Песков. Он напомнил, что Путин ранее заявил о возможности задействования силового резерва "в крайней ситуации, в ситуации, когда экстремисты перейдут к прямой дестабилизации", пишет interfax.by

"Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На просьбу уточнить, действительно ли в данном случае согласие Совета Федерации не потребуется, Песков ответил: "Нет. Потому что это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]