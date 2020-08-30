Сам Лукашенко считает, что такой резерв может пригодиться для отражения угрозы с Запада. «Новая газета» попросила представителей российской интеллигенции, деятелей культуры и правозащитников, рассказать, что они думают о возможном силовом вмешательстве России в белорусские протесты.

Светлана Ганнушкина

правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие»





— Это было бы ужасно. То, что [президент Беларуси] Александр Лукашенко попросил вмешаться, — очень плохой признак. С одной стороны, это положительно говорит о том, что протесты воспринимаются серьезно (и они действительно серьезные, я очень рада за белорусов: они смогли объединиться и сказать такому многолетнему правлению «нет»). С другой стороны, это показывает, что позиция самого Лукашенко изменилась. В 2014-м году, когда Россия аннексировала Крым, в одном из интервью он четко сказал:





«а где была украинская армия? Сидели, как мыши под веником»





(Александр Лукашенко произнес эту фразу в интервью передаче «Шустер Live» в марте 2014-го года — ред.) Теперь ситуация другая. Если тогда Лукашенко был испуган тем, что Россия может ввести свои войска в Беларусь и присоединить ее таким образом мирно и спокойно, то сейчас он фактически об этом просит. Значит ему его собственная власть дороже, чем его страна.





Прежде чем говорить о том, сможет ли Беларусь самостоятельно решить этот кризис, нужно определиться, что такое самостоятельность. Самостоятельно сейчас ни одно государство в мире, даже такое, как США или Россия, ничего не решает. Мир един, мы все друг с другом связаны. Поэтому все зависит от того, как к этому [вмешательству России] отнесутся внутри, и как к нему отнесутся вокруг. Многое зависит от того, как на происходящее отреагирует Европа, которая до этого проглотила аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Сейчас Евросоюз мог бы активней реагировать на Беларусь. Я не говорю о военном вмешательстве, есть и другие методы влияния.

Гарри Бардин

художник-мультипликатор, режиссер, сценарист





— Это будет катастрофа для России. Катастрофа. Мы себя утвердим как жандармы Европы, для страны это будет позор. При этом от [президента России] Владимира Путина всего можно ожидать и допустить здравый смысл я не могу. Он давно уже живет не по здравому смыслу.

Ирина Прохорова

главред журнала «Новое литературное обозрение»





— Если Россия вмешается в протесты в Беларуси — это будет полная катастрофа. Я молю Бога, чтобы этого не произошло, потому что с моей точки зрения это будет кошмар, который в первую очередь отразится на нашей стране. Остается надеяться, что здравый смысл восторжествует.





Если же Россия все же окажет силовую поддержку Лукашенко, чем это закончится — даже трудно себе представить. Что бы мы ни говорили о Союзом государстве, [переброска наших силовиков в Минск] будет восприниматься как самой Беларусью, так и другими странами, как чистой воды оккупация и развязывание войны. Последствия будут трагическими. Наша страна и так имеет не очень хорошую репутацию в мире, что очень обидно. Учитывая настроения в Беларуси и России, вмешательство в чужую политику может спровоцировать катаклизмы по всему миру, как и гуманитарные, так и политические.





Не берусь говорить, как будет развиваться ситуация.





То, что сейчас происходит в Беларуси, — это и прекрасно, и драматично, и опасно.





Исход неясен. Но, в любом случае, если в протесты будет вмешиваться другое государство, я думаю, что народ Беларуси сможет справиться с этой патовой ситуацией. [России сейчас необходимо] перебороть анахронизм в виде имперской политики, где бесконтрольное желание завоевывать новые территории превалирует над желанием инвестировать в собственною страну. Это проблема нашей жизни. Не будем забывать, что сейчас у России есть Хабаровск, который является серьезной проблемой, кроме того, неспокойно и в других регионах. Наверное, в политике надо задумываться над этим и двигаться в сторону более цивилизованного существования. Если делать напор на насилие и внешнее насилие по отношению к той же Беларуси, это приведет к чудовищной катастрофе.

Ольга Седакова

поэтесса, писательница

— Вмешательство российских силовиков в белорусские протесты было бы ужасным шагом. Это означало бы, что наш президент, а значит и Россия, в связи с Беларусью производит те же действия, что в Украине в 2014-м году. Хуже уже не придумаешь.

Лия Ахеджакова

советская и российская актриса театра и кино





— Я очень боюсь подобного развития событий. Вмешательство России в политику Беларуси может обернуться такими последствиями, которые сегодня трудно представить. Но у меня есть надежда, что люди, которые сейчас выходят на улицы, очень хорошо понимают, какую силовую помощь со стороны России ни в коем случае нельзя принимать.

Лев Пономарев

правозащитник

— Очевидно, что в этой ситуации все зависит от Владимира Путина. Прожив при нем 20 лет, я могу ожидать от него как рациональных, продуманных решений, которые иногда он производит, так и эмоциональных шагов. Под рациональными решениями я понимаю действия, которые не несут в себе угрозы жизни людям и кровопролития. Все политологи их уже обсудили. Но на моих глазах Владимир Путин принимал иррациональные решения. Самое опасное, что в момент принятия таких решений никто остановить его не может, его окружение полностью им подавлено. Таким иррациональным решением может оказаться ввод войск и применение ими оружия,





но я оцениваю вероятность такого исхода не слишком высоко, процентов в двадцать.





Но в случае принятия такого решения, все возмущенные должны выйти в центр Москвы. Потому что хоть и вероятность невысокая, она сама по себе возможна. Могут устроить на границе военную провокацию, могут погибнуть люди, и это приведет к вводу войск. Это уже будет смертельно опасно для Беларуси и России, и будет означать окончательный отказ от мирного решения политического кризиса.





Стоит также же учитывать, что Лукашенко уже обратился к Путину и просил его вмешаться. Зная, что мирный народ выходит против Лукашенко, Путин уже стал союзником. При этом я уверен, что если кризис в Беларуси разрешится мирным путем, Россия сможет выстраивать отношения с новым правительством, возможно, что даже дружеские. Просто нужно переждать, пока народ мирным способом разберется с Лукашенко. Я уверен, что без поддержки Путина он уже готов сбежать из страны.

Владимир Мирзоев

режиссер

— На мой взгляд, в заявлении Владимира Путина [о создании резерва силовиков] есть нарушение политической, да и просто человеческой логики. Предположим, Путин прав: Россия действительно заинтересована в скорейшей интеграции с Беларусью. Главное условие для этого — желание белорусов и россиян стать единой гражданской нацией. Узурпатор Лукашенко в создавшейся ситуации — пятое колесо в телеге, очевидная помеха. Неужели Кремль до такой степени боится свержения диктатора в соседней, дружественной нам стране, что готов предать вековую дружбу, пролить кровь мирных граждан, разорвать кровные и культурные связи? Видимо, да — готов. Ведь это уже случилось с Украиной. В этом безумии есть своя система.





Для создания обновленного союза восточнославянских держав архаичные силовые методы не годятся. Они исторически бесперспективны. С их помощью хорошо множить врагов, а не ускорять интеграцию. Чтобы осуществить эту мечту (а, кажется, Путин мечтает именно об этом), нужна сущая мелочь: Россия должна стать свободной демократической страной с быстро растущей экономикой и цветущей культурой. Только тогда начнутся центростремительные процессы — не раньше. Но для этого Путину придется оставить трон, а это уже слишком. Нельзя требовать от автократа такой жертвенности.





Не думаю, что Путин очарован Лукашенко; «батька» четверть века морочит Москве голову и с удовольствием паразитирует на российских ресурсах.





Поддерживая диктатора-садиста по прозвищу «таракан», Путин успокаивает собственные фобии. Опасность, что пожар революции перекинется в Россию, не так уж велика, зато у страха глаза велики.









Конечно, без поддержки Путина — риторической, финансовой и (потенциально) полицейской, Лукашенко давно пошел бы на переговоры с оппозицией. Об условиях капитуляции, разумеется. У него не было бы опасной иллюзии, что шансы удержать власть не нулевые. После откровенно фальсифицированных выборов, после «показательной порки», которую Лукашенко санкционировал в августе, после пыток, издевательств, убийств народ Беларуси единодушен в своем отвращении к человеку, который четверть века играл роль народного заступника, друга простых людей. Сегодня этому комедианту и лицемеру никто не верит.



