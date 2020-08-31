"Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - сказал Сукало, которого цитирует госагентство БелТА.





Глава ВС сообщил, что сейчас в судах всех уровней работают 1239 судей. "Нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства", - считает он.





По словам Сукало, у Верховного суда есть и другие предложения по функционированию судебной системы, которые можно отразить в новой Конституции, но "их пока рано озвучивать". "Мы готовы их представить главе государства или в конституционную комиссию", - добавил он.



