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МИД Беларуси ответил на санкции стран Балтии

Теперь Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз


"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. 
Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. 

Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат". История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. 


Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением.  Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться". 
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