Ложная тревога: Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике
Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.
Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.
Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.
После того, как они изменили курс и отвернули от границы Су-27 благополучно вернулся на базу.
Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
И добавили, что военные самолеты стран НАТО не нарушили границ России.
19:26 31/08/2020
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