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Ложная тревога: Россия подняла Су-27 на перехват четырех самолетов на Балтике

Российский истребитель Су-27 отправился на перехват четырех иностранных самолетов в небе над Балтийским морем.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

 Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.

Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.


После того, как они изменили курс и отвернули от границы Су-27 благополучно вернулся на базу.


Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


И добавили, что военные самолеты стран НАТО не нарушили границ России.
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