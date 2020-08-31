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Чтобы опознать их и не допустить нарушения границы в воздух подняли дежурный Су-27 сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.





После того, как они изменили курс и отвернули от границы Су-27 благополучно вернулся на базу.





Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.