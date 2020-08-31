Белоруса Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь. Законно ли это?

31 августа на пограничном переходе Кузница Белостоцкая – Брузги сотрудники пограничной службы Республики Беларусь отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причины. Об этом официально сообщил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из зарубежной служебной поездки. Более того, глава Католической Церкви Беларуси имеет белорусское гражданство. Законно ли это?





Юрист Александр Жук расcказал «Белсату», что ни один белорусский закон не запрещает въезд в страну гражданину Беларуси.





«Пограничные службы могут не выпустить кого-либо из Беларуси. Но основания, чтобы не упустить, – не прописаны ни в одном законодательном акте. Более такого, я бы сказал, что это прямое нарушение Конституции Беларуси, которая дает право гражданину на въезд и пребывание в нашей стране. Республика Беларусь должна защищать права своих граждан и реализацию их прав, а здесь происходит неизвестно что», – прокомментировал Александр Жук.





Юрист говорит, что власти могут объяснять, что не впустили в Беларусь митрополита из-за какой-то дополнительной процедуры предстоящего позже таможенного досмотра. Пограничные службы могут также оправдываться сбоем в своей паспортной базе, которая периодически обновляется.





Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Фото: Денис Дзюба / belsat.eu





Согласно белорусскому законодательству, каждый руководитель религиозной общины в Беларуси должен быть гражданином нашей страны. Исключением из закона была ситуация бывшего настоятеля Белорусской Православной Церкви – митрополита Павла, который в течение около 7-ми лет своей работы в Беларуси оставался гражданином Российской Федерации. Митрополит Кондрусевич –уроженец Беларуси и имеет гражданство нашей страны.





Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич официально осудил прежнюю блокировку вооруженными омоновцами дверей в Красном костеле, в котором спрятались протестующие. Митрополит назвал действия силовиков грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания. Лидер костела в Беларуси заявил свой решительный протест против неправомерных действий силовых структур и о необходимости расследования инцидента и наказания виновных.















