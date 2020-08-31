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Подковерные интриги: Макей летит в Москву к Лаврову

Главы МИД России и Беларуси встретятся 2 сентября в Москве


Владимир Макей приедет 2 сентября в Москву,  где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Напомним, Лукашенко также собрался в Москву к Путину. Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы РФ, встреча состоится до середины сентября.

Есть подозрения, что за этими встречами стоят кулуарные переговоры о цене Кремлю за поддержку Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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