По ее словам, Александра избивали в КГБ, били электрошокером в область паха, при этом требовали признать вину. В присутствии его также был сильно избит активист анархического движения Акихиро Ханада, которого задержали вместе с Францкевичем.





Также сотрудники КГБ приходили в камеру, где сидит Александр, и вновь через угрозы и запугивания требовали подписать признание вины, чего тот не сделал.





Известно, что Александр и его адвокат подали жалобы на избиение и пытки.





Александра Францкевича задержали 13 августа. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса – «Организация массовых беспорядков».





28 августа правозащитное сообщество Беларуси приняло заявление, в котором признало его и еще 8 фигурантов дел о массовых беспорядках политическими заключенными и потребовало их немедленного освобождения.