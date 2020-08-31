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Как таких земля носит! Мать политзаключенного Александра Францкевича рассказала, как ее сына пытали в КГБ

Мать политзаключенного Александра Францкевича рассказала «Весне», что в отношении ее сына применялись пытки. Эту информацию она узнала от человека, который находился в одной камере с Александром в СИЗО-1.

Как таких земля носит! Мать политзаключенного Александра Францкевича рассказала, как ее сына пытали в КГБ
По ее словам, Александра избивали в КГБ, били электрошокером в область паха, при этом требовали признать вину. В присутствии его также был сильно избит активист анархического движения Акихиро Ханада, которого задержали вместе с Францкевичем. 

Также сотрудники КГБ приходили в камеру, где сидит Александр, и вновь через угрозы и запугивания требовали подписать признание вины, чего тот не сделал.

Известно, что Александр и его адвокат подали жалобы на избиение и пытки.

Александра Францкевича задержали 13 августа. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса – «Организация массовых беспорядков». 

28 августа правозащитное сообщество Беларуси приняло заявление, в котором признало его и еще 8 фигурантов дел о массовых беспорядках политическими заключенными и потребовало их немедленного освобождения.
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