Как таких земля носит! Мать политзаключенного Александра Францкевича рассказала, как ее сына пытали в КГБ
Мать политзаключенного Александра Францкевича рассказала «Весне», что в отношении ее сына применялись пытки. Эту информацию она узнала от человека, который находился в одной камере с Александром в СИЗО-1.
По ее словам, Александра избивали в КГБ, били электрошокером в область паха, при этом требовали признать вину. В присутствии его также был сильно избит активист анархического движения Акихиро Ханада, которого задержали вместе с Францкевичем.
Также сотрудники КГБ приходили в камеру, где сидит Александр, и вновь через угрозы и запугивания требовали подписать признание вины, чего тот не сделал.
Известно, что Александр и его адвокат подали жалобы на избиение и пытки.
Александра Францкевича задержали 13 августа. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса – «Организация массовых беспорядков».
28 августа правозащитное сообщество Беларуси приняло заявление, в котором признало его и еще 8 фигурантов дел о массовых беспорядках политическими заключенными и потребовало их немедленного освобождения.
17:06 31/08/2020
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