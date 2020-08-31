Об этом рассказал член президиума Координационного совета, экс-министр и дипломат, бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко.





- Каля паўгадзіны таму была затрымана член Каардынацыйнага савета Лілія Уласава. Затрыманне ажыццяўлялі супрацоўнікі ДФР КДК. Адбыўся ператрус у яе доме. Заява Каардынацыйнага савета будзе распаўсюджана бліжэйшым часам. Затрыманне адбылося напярэдадні паседжання пашыранага складу Каардынацыйнага савета, - рассказал в своем телеграм-канале Павел Латушко.





Лилия Власова - медиатор и юрист, учредитель минского Центра медиации и переговоров, имеет статус международного медиатора, тренера медиаторов, учредитель юридической компании «Власова, Михель и Партнеры».



