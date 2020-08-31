- Протестные настроения в обществе не спадают, люди продолжают выходить и высказывают свою гражданскую позицию. Люди хотят элементарно отстоять свои гражданские права: право иметь голос, право мнения, право свободы собраний – все, что предусмотрено Конституцией.





Вторая причина – несогласие с результатами президентских выборов, которые уже объявлены Центризбиркомом.





Фактически сегодня в стране три лидера: Лукашенко как действующий президент, Мария Колесникова, единственный представитель объединенного штаба, оставшийся на свободе в Беларуси, и белорусский народ.





Главный лидер – белорусский народ. Все, кто находятся за пределами страны, не могут считаться лидерами народа и не могут претендовать на роль общенационального лидера.





Попытки прикрепить к мирным протестам ярлык «революция» не имеет под собой никакой почвы: у нас не революция, у нас мирный протест; революция никогда не происходит без нанесения материально-технического ущерба, у нас же – ноль сожженных автомобилей, ноль перевернутых скамеек, демонстранты убирают мусор после себя.





В Беларуси сложилась уникальная ситуация: белорусы показывают себя мягким, воспитанным, интеллигентным народом, своеобразными славянскими немцами.





Я не согласен со многими российскими, украинскими экспертами, которые все время пытаются сравнивать белорусские события с украинским майданом. Украина на майдане выбирала путь развития страны, белорусы своим протестом хотят всего лишь отстоять свои права – все.





«Я не трус, я не сбежал»

- Лукашенко отреагировал на массовые протесты в Минске вертолетными полетами с автоматом наперевес и вооруженным до зубов сыном.





- Этот видеоролик преследовал две цели. Первая – показать силовой блок, на который он опирается: я здесь, я никуда не сбежал, я готов идти до конца.





Поскольку государство утратило монополию на правду, люди получают информацию отовсюду, можно сказать, что главная движущая сила протеста – телеграм, что вызвано отключением интернета. Телеграм двигает всю протестную искру. А тут он появлением на публике с автоматом в руках демонстрирует – я на месте, мы едины.





Вторая – технология страха: Лукашенко старший и младший с оружием, вокруг спецтехника и спецсредства. Нагнетается страх в обществе.





Ничего сверхординарного не вижу. Но беготня с оружием сыграла не в его пользу. Если бы Лукашенко прислушался к моим словам, сказанным в программе Собчак, и пошел в толпу – разговаривать, то у него была бы совершенно другая позиция.





- Можно предположить, кто автор этой абсурдной картинки?





- Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что это придумка ближайшего окружения, сделанная спонтанно, на лету. Конечно же, сам Лукашенко тоже принял в этом действенное участие: кто способен заставить первое лицо одеть бронежилет, взять в руки калашников.





Поэтому не думаю, что это придумали мифические технологи или политконсультанты. Давайте посмотрим на рынок данных услуг: в России через месяц единый день голосования – все профессионалы находятся там; перекупить кого-то очень сложно, потому что технологи и консультанты при подписании контракта берут на себя определенного рода обязательства, просто захотел и вышел из кампании – так не получится.





В Украине – местные выборы, оттуда пригласить технологов тоже проблематично, надо было шевелиться еще в мае. В Беларуси мы не видели политтехнологов ни на одной стороне, а российские медиаменеджеры, о которых говорит Лукашенко, это все-таки не политтехнологи.





Лукашенко снова последний диктатор Европы

- Как отразится бегание с автоматом по Минску на международном имидже Лукашенко?





- Многие деятели выходили на публику с оружием: и Дельгадо, и Каддафи, и Сальвадор Альенде – все истории закончились не очень хорошо, как мы знаем.

Все, что сделано для имиджа Беларуси за последние пять лет, перечеркнуто действиями власти за несколько недель.





За последние пять лет на международной арене мы добились многого, в том числе благодаря белорусским дипломатам, тому же Макею – как бы мы к нему не относились, это его большая заслуга.





Палка о двух концах. Если до 2015 года мы находились в жесткой орбите Российской Федерации, и по чуть-чуть – Китая и ЕС, то после снятия санкций мы начали проводить многовекторную политику.





В страну стали приезжать серьезные политики, мы договорились с США о возврате послов; Лукашенко избавился от звания «последний диктатор Европы», но за последний месяц вернул себе этот статус. Это катастрофически влияет на страну, как сказал глава Viber, в страну, где люди живут в страхе, деньги не пойдут.





Год назад я написал статью по репутации страны, в которой описывал, чего мы достигли и как страна поэтапно шла к успеху. Сейчас Лукашенко фактически взял и откатил репутацию назад.





А репутация важнее любых денег и чистых улиц: порядок на улицах всегда можно навести, а вот репутация и имидж на международной арене создаются не за год и не за два и требуют колоссальных усилий – как финансовых, так и профессиональных.





«Белорусский рейхстаг» невозможен

- Лукашенко сам признал, что на Белорусское телевидение завезли российских журналистов, медиаменеджеров. Кремль решил оказать Лукашенко братскую помощь?





- Ее можно по-разному рассматривать.





Для России любое развитие событий в Беларуси выгодно. Самая большая проблема для России – не испортить отношения не с конкретным представителем власти, клана или политических групп, а не испортить отношения с белорусским народом.





Давайте сравним риторику федеральных каналов – во время перманентных торгово-газово-нефтяных войн и сейчас. В первом случае убирается из контекста фамилия Лукашенко, оставляется в контексте белорусский народ. Лукашенко в российском медиаполе представлен так: Беларусь равно батька, батька равно Беларусь.





Уже более года назад Кремль пытается изменить в российском медиаполе образ Лукашенко: Беларусь равно белорусский народ, белорусский народ равно Беларусь.

Кремлю выгоден слабый Лукашенко: чем слабее Лукашенко, тем податливее.





Россия как одна из трех супердержав не может допустить, что у нее прямо под боком происходил шалтай-болтай. Россия отправила своих специалистов сюда, чтобы контролировать ситуацию. Но я глубоко убежден, что россияне играют, имея запасные варианты.





- Войска ОДКБ в Минске – миф-страшилка, порожденный белорусской властью?





- Раздутый миф. Войска ОДКБ могут быть введены только в случае внешней угрозы – точка. Внешняя угроза сегодня существует только в головах белорусских руководителей. Миф, выдумка, элемент технологической истории в плане влияния на сознание белорусов, которые, убоявшись внешней угрозы, не думали больше протестовать.

А с учетом ряда других негативных факторов: падения курса белорусского рубля, проблемы с рынками сбыта, общее падение экономики, пандемия коронавируса никуда не делась – все это надо гасить, и проще всего это сделать внешней угрозой. Раздать всем по тысяче долларов - у власти нету такого ресурса.





- Но ведь создать свой «белорусский рейхстаг» - сделать провокацию, чтобы ввести войска ООДКБ, проще простого.





- Это невозможно, я уверен. Белорусы – мирные люди. Белорусы никогда в жизни не захватывали чужие территории. Не верю я ни в беспорядки, ни в заварушки, ни в силовые сценарии.





Беларусь входит в глубокий кризис, общество начинает поляризироваться, к сожалению, по политическим предпочтениям. Нет доверия к парламенту, к советам, к госорганам, есть некоторое доверие у некоторого количества граждан к Лукашенко, хотя к нему масса вопросов.





Получается, разрешить политический кризис в стране может только один человек – Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли он, чтобы Беларусь была процветающей и стабильной?





- Лукашенко не демонстрирует такого желания.





- Пока мы его не видим. Мы находимся в состоянии глубокого внутреннего кризиса, который только нарастает и растягивается; чем раньше мы его заметим, тем раньше мы выйдем из него с наименьшими потерями. Но это надо захотеть.



