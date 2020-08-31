Согласно заявлению МИД этих стран, Александру и Виктору Лукашенко, а также ещё 28 чиновникам запрещён въезд в Литву, Латвию и Эстонию.





Вот полный список:





Александр Лукашенко; Виктор Лукашенко; Игорь Сергеенко; Максим Рыженков; Ольга Чуприс; Дмитрий Крутой; Геннадий Богдан; Лидия Ермошина; Вадим Ипатов; Елена Дмухайло;

Светлана Какубо; Игорь Плишевский; Олег Слижевский; Ирина Челиковека; Валерий Вакульчик; Иван Тертель; Иван Носкевич; Александр Конюк; Юрий Караев.

Геннадий Казакевич; Александр Барсуков; Сергей Хоменко; Юрий Назаренко; Роман Мельник; Иван Кубраков; Олег Шаблико; Андрей Равков; Алексей Волков; Сергей Аземша Андрей Смаль.





Список будет расширятся по мере поступления новых подтвержденных данных о причастных к фальсификации выборов и избиениям и пыткам в отношении мирно протестующих граждан.