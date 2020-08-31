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Официально: Александр и Виктор Лукашенко и ещё 28 чиновников - персоны нон-грата в странах Балтии

Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным официальным заявлением

Официально: Александр и Виктор Лукашенко и ещё 28 чиновников - персоны нон-грата в странах Балтии
Согласно заявлению МИД этих стран, Александру и Виктору Лукашенко, а также ещё 28 чиновникам запрещён въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Вот полный список:

Александр Лукашенко; 
Виктор Лукашенко; 
Игорь Сергеенко; 
Максим Рыженков; 
Ольга Чуприс; 
Дмитрий Крутой; 
Геннадий Богдан; 
Лидия Ермошина; 
Вадим Ипатов; 
Елена Дмухайло; 

Светлана Какубо; 
Игорь Плишевский; 
Олег Слижевский; 
Ирина Челиковека; 
Валерий Вакульчик; 
Иван Тертель; 
Иван Носкевич; 
Александр Конюк; 
Юрий Караев.

Геннадий Казакевич; 
Александр Барсуков; 
Сергей Хоменко; 
Юрий Назаренко; 
Роман Мельник; 
Иван Кубраков; 
Олег Шаблико; 
Андрей Равков; 
Алексей Волков; 
Сергей Аземша 
Андрей Смаль.

Список будет расширятся по мере поступления новых подтвержденных данных о причастных к фальсификации выборов и избиениям и пыткам в отношении мирно протестующих граждан.
"Белорусский пратизан"
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