Иерарх возвращался домой из Польши, сообщает Свабода





"Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили, - сказал митрополит Кондрусевич. - Потом будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу"





Позже Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий официально прокомментировал тот факт, что 31 августа сотрудники пограничной службы Республики Беларусь отказали во въезде в страну митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, председателю Конференции Католических Епископов в Беларуси.



Епископ Юрий Кособуцкий уточнил, что в понедельник 31 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из зарубежной служебной поездки.

На погранпереходе Кузница Белостоцкая-Брузги сотрудники пограничной службы Республики Беларусь отказали главе белорусского католического эпископата во въезде в страну без объяснения причины.

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Республики Беларусь.





Пресс-секретарь белорусского католического костела отец Юрий Санько сообщил, что митрополит Кондрусевич возвращался из Польши, он находился там неделю на отдыхе:

«То, что случилось на границе, ему совершенно непонятно, ему там никак не объяснили причины таких действий. Я с ним в контакте, он ждет сейчас на границе, на состояние здоровья не жалуется, хотя недавно он перенес операцию и реабилитацию. Кондрусевич является гражданином Беларуси. Мы здесь в Беларуси пытаемся сейчас разобраться в этой ситуации».





Журналисты Свабоды со своей стороны пытаются узнать подробности в погранкомитете Беларуси.





Напомним, митрополит Кондрусевич негативно высказывался о действиях властей в связи с фальсификацией результатов выборов и жестокого подавления мирных протестов.