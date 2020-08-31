Лукашенко в ближайшие две недели поедет к Путину. С чем и за чем?





Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.





"Сроки согласовываются, но вчера они условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.