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Лукашенко в ближайшие две недели поедет к Путину. С чем и за чем?

В ближайшие две недели Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным


Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.

"Сроки согласовываются, но вчера они условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.
Источник: tass.ru
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