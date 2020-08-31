Тихановская планирует выступить в ООН и ПАСЕ





Как сообщили в штабе Тихановской, "запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в СБ ООН, затем 8 сентября - в ПАСЕ".





Урсулу фон дер Ляйен. Как сообщает Пул Первой, Светлана Тихановская уже провела 10 бесед лично и по телефону с министрами иностранных дел разных стран от Франции до Канады и 7 бесед с лидерами (президентами и премьер-министрами) европейских стран от Ирландии до Польши, включая главу правительства Европейского Союза





Светлана Тихановская после выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа, была вынуждена выехать в Литву. По ее инициативе в Беларуси сформирован Координационный совет по транзиту власти в стране.







