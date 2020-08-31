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В Риге его никто не ждет: ранее запланированный визит Лукашенко снят с повестки дня

Запланированный ранее визит Лукашенко в Ригу "снят с повестки дня ", сообщил глава МИД Латвии.


Визит Александра Лукашенко в Ригу, который планировался еще в апреле, но был перенесен из-за пандемии коронавируса, "снят с повестки дня", заявил в понедельник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит не возможен и снят с повестки дня", - сказал он.
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