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Цитата дня: В Беларуси самый независимый суд - Лукашенко

Об этом Лукашенко заявил 31 августа, встречаясь с председателем Верховного суда Валентином Сукало.


Кажется, он хочет нас убедить, что белорусский суд - самый гуманный и независимый в мире, но кто ж ему поверит. В Беларуси таких дураков уже нет, ну, или почти нет.

"Многие хотят — и в самом судейском сообществе— некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. 

Я часто говорю, что всё зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто", — цитирует Лукашенко БелТА.
"Белорусский партизан"
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