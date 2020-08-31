Лидер стачкома Беларуськалия Бокун снова задержан
Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна органами госбезопасности.
"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением госбезопасности и доставлен в РОВД, - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома. - Ждём дальнейшего развития событий".
Как сообщалось, 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.
21 августа Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины. Однако шахтеры Украины оветили ему, что среди них нет штрейкбрехеров.
27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии" может привести к сокращению экспорта из Беларуси и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.
ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.
Источник: interfax.by
11:18 31/08/2020
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