Лидер стачкома Беларуськалия Бокун снова задержан

"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением госбезопасности и доставлен в РОВД, - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома. - Ждём дальнейшего развития событий".





Как сообщалось, 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.





21 августа Лукашенко заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины. Однако шахтеры Украины оветили ему, что среди них нет штрейкбрехеров.









27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии" может привести к сокращению экспорта из Беларуси и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.





ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.