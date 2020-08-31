«Выходят исходя из того, что получена такая установка выйти и попытаться раскачать наше общественное согласие, в том числе через определенные Telegram-каналы», — сказал Сергей Сивец.





При этом он признал, что требование перемен – нормальное, поскольку «белорусское общество тоже не может стоять на обочине этого цивилизационного процесса».





Однако, по его словам, молодежь, «которая принудительно выведена на улицы и под лозунгами перемен требует смены власти, ничего в содержательном плане под переменами они не понимают».





«Перемены — ради перемен. То есть, нам просто скучно жить. Не предлагается никакая общественная парадигма этих перемен», — заявил Сивец.