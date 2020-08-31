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Брутально: Лукашенко вышел с тюнингованным «Калашниковым»

Александр Лукашенко запечатлен на новой фотографии с укороченным автоматом АКС-74У в тюнинге в руках. Об этом эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил РИА Новости.



Вчера РИА Новости поинтересовалось у пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о местонахождении президента в ходе очередной акции. В ответ она прислала снимок, на котором тот запечатлен на фоне Дворца независимости с автоматом в руках.

«Я разглядел АКС-74У в тюнинге», — сообщил Попенкер.

По его мнению, достаточно характерные моменты, в том числе очертания цевья (передняя часть ружейной ложи), свидетельствуют, что на снимке Лукашенко держит в руках укороченный автомат Калашникова в тюнинге.

«Все очень брутально», — добавил эксперт.
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