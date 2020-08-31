О ситуации «Настоящее Время» поговорило с политологом Валерием Карбалевичем.





— Появилась информация, что Александр Лукашенко посетит в ближайшее время Москву. Как вам кажется, зачем в это время он сейчас туда полетит?

— Я думаю, для того чтобы окончательно урегулировать и договориться о тех условиях, на которых Россия решительно поддержала белорусское руководство.





Буквально неделю назад в позиции Москвы произошел существенный перелом. Если до сих пор там колебались, думали, что делать с белорусским протестом, то сейчас Москва приняла решение твердо и однозначно поддержать Лукашенко в его конфликте с народом. И этому способствовала информационная политика российских СМИ, которые сейчас фактически синхронизованы с белорусскими государственными СМИ, и смысл ее в том, что нет белорусского народа, который протестует против Лукашенко, – есть заговор Запада, организованная с Запада цветная революция. Поэтому выборы в Беларуси были легитимными, считает Путин, и надо поддержать Лукашенко.





Что в ответ пообещал Лукашенко – до конца не понятно. Из той скупой информации из интервью Путина видно, что были взаимные обещания, в частности, именно от Путина мы узнали, что в Беларуси должна пройти какая-то конституционная реформа, принята на референдуме новая Конституция, после этого должны пройти президентские и парламентские выборы. Странно, что об этом говорит Путин, – Лукашенко об этом практически не говорит. Видимо, еще какие-то уступки делает Лукашенко. Возможно, мы узнаем, какие, в ходе этого визита в Москву.





— Не станет ли Беларусь Россией?





— Формально, думаю, нет. А вот на какие реальные потери белорусского суверенитета готов согласиться Лукашенко для того, чтобы получить помощь Москвы, – это вопрос интересный. Боюсь, что Москва потребует углубления интеграции, подписания 31 дорожной карты экономической интеграции, о чем говорили в прошлом году. Вот здесь действительно Беларусь может потерять часть белорусского суверенитета. Но есть и другой вариант. Лукашенко все пообещает, а потом, если он решительно укрепит свою власть, то все эти обещания он выбросит. Такое тоже возможно, это достаточно в стиле Лукашенко.





— А для Лукашенко не опасно ли сейчас уезжать из страны?





— Я думаю, что он, видимо, надеется на силовые структуры. Второе – у него, видимо, особого выбора сейчас нет. Если Путин требует приехать к нему, и именно от поддержки Путина зависит его власть, то, собственно говоря, выбирать-то особо нечего.





— МИД в одностороннем порядке без объяснения причин лишает зарубежных корреспондентов, и нашего в том числе, аккредитации. Как бы вы могли это прокомментировать, почему они это делают?





— Беларусь твердо и решительно рвет отношения с Западом. Лукашенко угрожает западным странам. Угрожает Литве прекратить транзит через литовские порты белорусской продукции. Теперь, когда репутация потеряна, уже можно жить дальше не опасаясь. Поэтому такая война с западными СМИ, война всем журналистам, которые работают на западные СМИ.









А если конкретно говорить – Лукашенко опасается прямых репортажей с уличных акций, стримов, которые ведут в основном независимые СМИ, в том числе западные, потому что эти репортажи являются важным фактором в том числе и политической мобилизации общества, и просто информацией о том, что происходит. Лукашенко этого очень опасается, поэтому пытается блокировать эту информацию, а значит репрессии против журналистов неслучайны.





— Говоря об обществе, какое настроение сейчас, как вам кажется?





— Настроение антилукашенковское преобладает в белорусском обществе. Реальных сторонников Лукашенко немного, и те митинги, которые были организованы в поддержку Лукашенко, – это, скорее, имитация народной поддержки, потому что эти митинги были организованы органами власти из представителей органов власти для демонстрации самой власти того, что ее, дескать, поддерживают. Власть сама себя пытается мобилизовать и пытается сама себя уверить, что у нее есть реальная народная поддержка.





— Как можете прокомментировать действия силовиков, которые на протяжении нескольких дней снова задерживают протестующих?





— Как и обещал Лукашенко, «с понедельника мы начнем наводить порядок». Попытки первые три дня после выборов жестоким подавлением народного протеста всех запугать и таким образом решить проблему, подавить политическую волю народа, не получились, поэтому власти поменяли тактику. Теперь они понемножку, по чуть-чуть осуществляют репрессии, понемногу зажимают гайки. В воскресенье уже площадь Независимости была перекрыта, чтобы не пустить протестующих. Шаг за шагом [власти] отвоевывают то пространство свободы, которое удалось завоевать [народу] в первые недели после выборов.





Я думаю, что тут есть еще один момент. Видимо, это было, опять же, одним из предупреждений Путина, чтобы не было каких-то слишком кровавых брутальных разгонов, потому что это создает очень плохую репутацию не только Беларуси, но и Путину. Я думаю, что поэтому Путин тоже предупредил: «Делай так, чтобы мир не содрогнулся от некоего кровавого эксцесса в центре Минска».





— Путин ведь при этом говорит о том, что готов оказать силовую поддержку Лукашенко. О чем говорят эти заявления?





— Эти заявления говорят о том, что белорусская революция стала рассматриваться Путиным в геополитическом контексте. Это говорит о том, что из всех зол, которые возникают для Кремля в белорусской ситуации, они выбирают меньшее зло. Меньшее зло – это попытка предотвратить народную революцию, цветную революцию в Беларуси, потому что это было бы плохим примером и для России, и для самого Путина, которому это намекает, что ничего хорошего не жди от того лидера, который на долгое время задержался у власти. И Москва ради этого готова жертвовать тем, что она настраивает против себя большинство белорусского народа, что она теряет белорусский народ. Этим Москва готова пренебречь, готова жертвовать ради того, чтобы не допустить цветной революции, которая для Москвы является каким-то страшным злом.