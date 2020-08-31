Скажи мне, кто твой друг: Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения





Кадыров положительно оценил успехи Лукашенко, достигнутые им на посту президента, и назвал Беларусь «одним из самых стабильно развивающихся государств на постсоветском пространстве».





«Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. <...> Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — написал Кадыров. Чеченский лидер отметил, что народ его региона «как никто другой» знаком со страданиями, которые несет война.







