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Скажи мне, кто твой друг: Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 66-летием Александра Лукашенко и призвал жителей Беларуси "поддержать своего президента". Об этом он сообщилв Telegram-канале.


Кадыров положительно оценил успехи Лукашенко, достигнутые им на посту президента, и назвал Беларусь «одним из самых стабильно развивающихся государств на постсоветском пространстве».

«Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. <...> Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — написал Кадыров. Чеченский лидер отметил, что народ его региона «как никто другой» знаком со страданиями, которые несет война.
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