В Черногории лидер оппозиции сообщил о смене власти после выборов

Глава оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что Демпартия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича не получила большинство в парламенте. А это свидетельствует о смене власти, передает РБК





«Режим абсолютно безоговорочно пал, вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет», — сказал Здравко Кривокапич.





«Сейчас мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа», — заявил Кривокапич.





Он добавил, что не намерен сотрудничать с президентом Черногории. Крипатович выразил надежду, что смена режима пройдет мирно. Он предположил, что после выборов реакция народа будет такой, что «господин Джуканович, возможно, подаст в отставку».