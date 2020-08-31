+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Экс-глава МИД Украины: Путин давно "слил" Лукашенко

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что президент РФ Владимир Путин воспользуется протестами в Беларуси, чтобы увеличить там пророссийскую оппозицию президенту Александру Лукашенко.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко стал неадекватным. Такое мнение 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы же видим, что он потерял адекватность – то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область... Россия на этом играет, [президент РФ Владимир] Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", – сказал он.

По словам украинского дипломата, Путин давно "слил" Лукашенко, для главы Кремля тот уже "спекся".

"Но Путин сейчас будет пытаться ставить пророссийскую часть оппозиции, и я думаю, что, к сожалению, России там будет в ближайшее время больше. Правоохранители скрытые есть, советники есть. Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой", – объяснил Климкин.

Он считает, что Путин запретил Лукашенко общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лукашенко и Путин 30 августа созвонились пятый раз за месяц.
Гордон
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]