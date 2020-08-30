Белоруски выкатили Лукашенко гарбуза
Оригинальная акция прошла 30 августа, в день рождения официального главы Беларуси Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.
Женщины в национальных костюмах принесли на площадь Независимости тыквы, или по-белорусски гарбузы.
«Любiмую не аддаюць? Любiмая – не рэч, сама гонiць прэч», - было написано на плакате, которым сопровождалось это действо.
"Выкатить гарбуза" по обычаю -- дать от ворот поворот.
Как известно, Александр Лукашенко в своих предвыборных выступлениях неоднократно сравнивал Беларусь с любимой девушкой, с которой он не хочет расставаться.
Но что делать, если девушка больше не хочет быть рядом с 66-летним стариком?
Фото Onliner.by
20:36 30/08/2020
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