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Белоруски выкатили Лукашенко гарбуза

Оригинальная акция прошла 30 августа, в день рождения официального главы Беларуси Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.


Женщины в национальных костюмах принесли на площадь Независимости тыквы, или по-белорусски гарбузы.

«Любiмую не аддаюць? Любiмая – не рэч, сама гонiць прэч», - было написано на плакате, которым сопровождалось это действо.

"Выкатить гарбуза" по обычаю -- дать от ворот поворот.

Как известно, Александр Лукашенко в своих предвыборных выступлениях неоднократно сравнивал Беларусь с любимой девушкой, с которой он не хочет расставаться.

Но что делать, если девушка больше не хочет быть рядом с 66-летним стариком?

Фото Onliner.by
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