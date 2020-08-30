Лукашенко снова вышел с автоматом в руках к своей резиденции. Но его всё равно никто не видел

Лукашенко снова показался на публике с автоматом в руках. С оружием он стоял на фоне Дворца Независимости, где собралось небывалое количество мирных демонстрантов – их число пока неизвестно, но журналисты на местах говорят о десятках тысяч митингующих.