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Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста

Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует Александр Лукашенко. Этот день совпал с огромным маршем протеста в Минске: по подсчетам работающих на митинге журналистов, на улицах не меньше людей, чем две недели назад, когда в Беларуси состоялась самая массовая протестная акция ever.
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Демонстранты, как и всегда, движутся по улицам города с креативными плакатами, а некоторые даже взяли с собой подарки главному имениннику страны! KYKYперечисляет, что беларусы сегодня дарят Лукашенко.

Среди презентов – гроб для диктатуры:


Ад на Окрестина, который пережили задержанные:


Огромный таракан:


Трибунал, ведь это лучший подарок:


Самодельный автозак. Его автор предусмотрел в нем место не только для Лукашенко, но, например, и для Лидии Ермошиной:


Похоронный венок – сюрприз подготовлен наркоманами и проститутками:


Награда за стрельбу (полагаем, это как-то связано с недавним появлением Лукашенко с автоматом):


Но вообще, праздником довольны не все:


Хотя некоторые считают, что он последний:


И еще подборка креатива от белорусов:

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