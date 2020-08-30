Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста

Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует Александр Лукашенко. Этот день совпал с огромным маршем протеста в Минске: по подсчетам работающих на митинге журналистов, на улицах не меньше людей, чем две недели назад, когда в Беларуси состоялась самая массовая протестная акция ever.

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