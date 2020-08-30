Пытки на Окрестина, автозак, гроб: что дарят Лукашенко на день рождения во время грандиозной акции протеста
Сегодня, 30 августа, свой 66-й день рождения празднует Александр Лукашенко. Этот день совпал с огромным маршем протеста в Минске: по подсчетам работающих на митинге журналистов, на улицах не меньше людей, чем две недели назад, когда в Беларуси состоялась самая массовая протестная акция ever.
|
1 из 20
Демонстранты, как и всегда, движутся по улицам города с креативными плакатами, а некоторые даже взяли с собой подарки главному имениннику страны! KYKYперечисляет, что беларусы сегодня дарят Лукашенко.
Среди презентов – гроб для диктатуры:
Ад на Окрестина, который пережили задержанные:
Огромный таракан:
Трибунал, ведь это лучший подарок:
Самодельный автозак. Его автор предусмотрел в нем место не только для Лукашенко, но, например, и для Лидии Ермошиной:
Похоронный венок – сюрприз подготовлен наркоманами и проститутками:
Награда за стрельбу (полагаем, это как-то связано с недавним появлением Лукашенко с автоматом):
Но вообще, праздником довольны не все:
Хотя некоторые считают, что он последний:
И еще подборка креатива от белорусов:
#1#
17:28 30/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение