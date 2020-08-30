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В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

Помощник президента Беларуси по общим вопросам Николай Латышенок вышел в воскресенье к манифестантам, собравшимся у резиденции главы государства. Как передает корреспондент ТАСС, его встретили несколько сотен человек.

Латышенок заявил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию", - сказал Латышенок.
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