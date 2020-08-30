Как и в прошлое воскресенье резиденция Лукашенко охраняется военной техникой, ОМОНом и спецтехникой. Со стороны Уручья движется подкрепление — бронированные боевые машины, пишет the-village.me





По предварительным оценкам журналистов, возле стелы около 16 часов собралось не меньше 100 тысяч человек. Часть из них сейчас уже дошла до резиденции Лукашенко.





Напомним, что у Лукашенко сегодня День рождения — 66 лет. Люди стоят возле оцепления резиденции и скандируют: «Мы на сладкий стол», «Выйди — мы поздравим».





Позже собравшиеся зажгли фонарики телефонов и свечки и кричат: «Саша, задувай!».





Люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы и сложили все это на асфальте возле оцепления. Также там оставили черный гроб с цветами и большого картонного таракана.



